Испания: виртуальный тур по Королевской тропе

Для этого нужно перейти по следующей ссылке http://www.caminitodelrey.info/es/tour360/?rec=0-kiosko-parada-bus2h. Виртуальный тур посвящен пятилетней годовщине открытия этого впечатляющего маршрута.

В тур можно «отправиться», управляя экранными стрелками или выбирая определенные достопримечательности маршрута во всплывающем списке. Каждый объект можно рассмотреть на фото в 360º, а также ознакомиться с подробной информацией о нем и посмотреть видео, пишет espanarusa.com.

Создатели отмечают, что сферическими фотографиями высокой четкости можно наслаждаться как с экрана компьютера, так и с мобильных устройств. Также тур дает возможность экспериментировать с виртуальной реальностью. Проект является результатом совместной работы Делегации по окружающей среде, внутреннему туризму и изменению климата, компании по туризму и планированию Коста-дель-Соль и территориальной информационной службы Совета Малаги.