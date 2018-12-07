Испания включит в список расходов новейшие контрацептивы

Теперь и препараты последнего поколения можно будет получать бесплатно. Таким образом, будет отменено решение правительства Мариано Рахоя от 2013 года о вынесении почти дюжины подобных препаратов за рамки бесплатного медицинского обслуживания в рамках «оптимизации расходов».

Действующий министр здравоохранения Испании, Луиса Карседо, заявила, что современнейшие контрацептивы будут внесены обратно в обслуживание в рамках обязательного страхования в первую очередь для того, чтобы сделать их доступными для молодежи. Кроме того, будет возвращен доступ к программам по содействию рождаемости таким категориям граждан, как лесбиянки и одинокие матери, пишет espanarusa.com.

Таким образом, Испания делает очередной шаг по возвращению урезанных кризисом расходов к своему изначальному виду.

Министр заявила также о твердом намерении разработать наконец общую программу поддержки сексуального и репродуктивного здоровья, которая должна быть еще в 2010 году сопровождать закон об абортах. Частично эта программа касалась произвольного прерывания беременности, частично – и эта часть не была закончена – предупреждению нежелательных беременностей и сексуальному просвещению для снижения количества абортов.

Эта стратегия, с одной стороны, указывала на необходимость полового воспитания несовершеннолетних, в том числе с точки зрения влияния этой области жизни на здоровье, с другой стороны, рекомендовала создание общественной медицинской сети поддержки молодежи в вопросах пола и предохранения. Все это должно было повысить осведомленность молодых людей в этой области и снизить количество абортов. Однако почти ничего не было сделано.

Отсутствие внятной программы в области сексуального просвещения привело к росту заболеваний, передающихся половым путем. Например, в 2010 году было зафиксировано 2.65 случая гонореи на 100 тысяч человек, а в 2015 (последние доступные данные) эта цифра поднялась до 11.14. Таким образом, за 5 лет заболеваемость возросла на 500%.