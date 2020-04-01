Испания: владелец Zara пожертвовал 63 млн евро на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщил во вторник фонд, носящий его имя.

На эти деньги будут закуплены респираторы для отделений интенсивной терапии (1450 штук), медицинские маски (3 млн штук), наборы для проведения тестов на коронавирус (1 млн штук) и другие вещи, необходимые для оказания медицинской помощи (например, 450 больничных кроватей), пишет noticia.ru.

Фонд Амансио Ортеги использует все логистические мощности Inditex для опертивной закупки и поставки материалов. Первая партия респираторов и тестов на COVID-19 уже завезена в Испанию.

Ранее дочь предпринимателя Сандра пожертвовала на нужды медицины миллион хирургических масок и 5 тысяч защитных костюмов.