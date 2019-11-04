Испания: власти Торревьехи бьются над загадкой матрасов

И это стало настоящей загадкой для местных властей, которые пока не могут найти разумного объяснения странному явлению.

Каждый день в разных частях города находят примерно 100 матрасов. Всего же с середины лета ответственные за уборку улиц службы сообщили о 9081 старом матрасе. Представительница мэрии Кармен Гомес Кандель говорит, что в том, чтобы выбрасывать старый матрас, нет никакого смысла: обычно магазин, где покупают новый матрас, забирает старый и обязан своими силами доставить его в пункт переработки, пишет noticia.ru.

На уборку брошеных матрасов городские власти уже потратили более 163 тысяч евро, но до сих пор не выяснили, кто стоит за этим явлением. Опросили представителей всех местных магазинов, продающих матрасы. Нигде не зафиксировано скачка продаж.