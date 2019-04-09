Испания вновь строит больше жилья, чем продает

Подтверждением тому служат официальные данные Коллегии регистраторов, которые отметили, что по итогам прошлого года было выдано 100 тысяч лицензий на строительство жилых объектов (на 24% больше, чем годом ранее), из числа которых было продано 90 138 апартаментов в новостройках. Такое увеличение «стока» недвижимости не было зафиксировано, начиная с кризисного 2008 года, пишет espanarusa.com.

Некоторые эксперты в области строительства считают, что с позапрошлого года в стране наметилось возрождение данного сектора, что вызванное возросшим спросом со стороны потенциальных покупателей. В основном речь шла об иностранцах, так как испанцы к тому моменту в среднем владели своим жильем на протяжении 14 лет и 8 месяцев, что стало историческим рекордом.

В то же время испанские риелторы отмечают то, что доступное для широких кругов населения жилье возводится слишком медленно – в среднем в течение двух лет, а из-за так называемого «технологического бума» наблюдается дальнейший рост цен. В крупных городах он и так имел место в последние годы, а дополнительная техническая «начинка» лишь ускорила и увеличила подорожание жилой недвижимости.