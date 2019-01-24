Испания вновь вошла в тройку мировых лидеров по туризму

Четверг, 24 Январь 2019 Испания Испания

Испания вновь вошла в тройку мировых лидеров по туризму

Испания остается одной из лидирующих стран мира по объему туризма. В 2018 году она оказалась на третьем месте вслед за Францией и США.

Данные по странам представила в понедельник Всемирная туристская организация (ЮНВТО). В то же время, США пока не обнародовали точную статистику за минувший год. В число лидеров также вошли Китай, Италия и Мексика.

Испания приняла в 2018 году 82,6 млн туристов. В международной организации отметили, что поддерживать высокие цифры и оставаться в числе мировых лидеров непросто. По мнению руководства ЮНВТО, прошлогодний результат еще раз подтверждает, что многие хотят узнать Испанию и она является одним из наиболее востребованных туристических направлений.

Мировая статистика за 2018 год говорит о рекордном числе поездок, которое составило 1,4 млрд, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2010 году ЮНВТО прогнозировала, что эта отметка будет достигнута только к 2020 году, пишет noticia.ru.

В международном агентстве выделяют ряд факторов, которые обусловили рост туризма в последние годы: экономический рост, доступность перелетов, технологические изменения, новые бизнес-модели и увеличение количества выдаваемых виз.

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