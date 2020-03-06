Испания: внуки Франко пожаловались в ЕСПЧ на эксгумацию диктатора

Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, защита семьи каудильо подала иск против решения правительства Испании перенести останки Франко из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида, а также против вердиктов судов королевства, которые поддержали это решение. Как считают внуки диктатора, власти Испании "фактически экспроприировали тело" их деда, пишет noticia.ru.

24 октября 2019 года останки Франко были перенесены из комплекса "Долина павших" на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Чтобы извлечь гроб, в котором более 40 лет назад был похоронен Франко, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Комплекс "Долина Павших" начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.