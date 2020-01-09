Испания: водитель внедорожника въехал в церковь, «спасаясь от дьявола»

Четверг, 09 Январь 2020 Испания Испания

Испания: водитель внедорожника въехал в церковь, «спасаясь от дьявола»

В муниципалитете Сонсека (Толедо) внедорожник протаранил двери в церковь и доехал до самого алтаря, снося по пути скамьи.

Инцидент произошёл в ночь на среду, сообщили в полиции. За рулём находился 35-летний местный житель. Он верил, что в него вселился дьявол, а единственным спасением была церковь. Известно, что мужчина управляет магазином, где торгуют аксессуарами для употребления и выращивания марихуаны. Он находится всего в 800 метрах от церкви, пишет noticia.ru.

Водителя отправили в госпиталь Толедо, где его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Решается вопрос о его аресте.

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