Испания: водяной смерч вырос из моря в окрестностях Барселоны

Вторник, 09 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: водяной смерч вырос из моря в окрестностях Барселоны

В минувшее воскресенье можно было наблюдать интересное природное явление в комарке Маресме (провинция Барселона).

Из моря как будто поднимался высокий столб воды…

Свидетелями водяного смерча стали жители населенных пунктов Сант-Поль-де-Мар и Калелья. Многие успели снять феномен на мобильные телефоны.

Специалисты уверяют, что несмотря на устрашающий вид, такой смерч не представляет большой опасности и встречается довольно часто. Тем не менее, находящимся в море судам он может создать неприятности. Но в этот раз все обошлось, пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья