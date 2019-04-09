Испания: водяной смерч вырос из моря в окрестностях Барселоны

Из моря как будто поднимался высокий столб воды…

Свидетелями водяного смерча стали жители населенных пунктов Сант-Поль-де-Мар и Калелья. Многие успели снять феномен на мобильные телефоны.

Специалисты уверяют, что несмотря на устрашающий вид, такой смерч не представляет большой опасности и встречается довольно часто. Тем не менее, находящимся в море судам он может создать неприятности. Но в этот раз все обошлось, пишет noticia.ru.