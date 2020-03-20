Испания: волонтеры помогают школьникам делать уроки

23-летний Адриан Пласенсия, один из студентов университета Complutense, вместе с сокурсниками с радостью принял предложение на время карантина стать дистанционным волонтером-репетитором для школьников. «Я свободен в эти дни. Поэтому заняться дистанционным волонтерством очень интересная идея для меня. Тем более это будет полезно для будущей профессии», - рассказывает он.

План превращения студентов в репетиторов был разработан командой преподавателей педагогического факультета данного университета. В воскресенье они отправили электронные письма своим студентам с информацией о поиске добровольцев, а в понедельник утром создали на своем сайте специальную форму, которую должны заполнить семьи с детьми, которые хотели бы иметь дистанционного помощника для того, чтобы делать уроки. В течение нескольких часов было получено около 300 заявок как со стороны студентов, так и со стороны семей с детьми школьного возраста. Многие семьи отмечают, что на таком образовательном этапе им нужна помощь, потому что они не всегда могут справляться с некоторыми заданиями и дополнительными вопросами детей, пишет espanarusa.com.

Волонтер и семья связываются по электронной почте и обговаривают детали. Потом связь планируется поддерживать через Skype по мере необходимости. Инициативу проявляют также и студенты других факультетов и других университетов, поэтому деканат рассматривает возможность распространения инициативы на другие кампусы. «Для наших студентов это не будет служить заменой практики, но, без сомнений, это будет очень полезно для них», - отмечает один из деканов Гонсало Ховер.