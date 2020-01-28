Испания: волшебство цветущих персиковых деревьев региона Мурсия

Вторник, 28 Январь 2020 Испания Испания

Испания: волшебство цветущих персиковых деревьев региона Мурсия

Каждый год, в период с конца февраля поля муниципалитета Сиеса региона Мурсия пробуждаются от зимней спячки и преображаются, чтобы приветствовать весну.

La Floración de Cieza – это природный спектакль, соединяющий цвета и ароматы, который удивляет фотографов, любителей природы и многочисленных путешественников, которым посчастливилось там оказаться. Даже фермеры, привыкшие постоянно видеть свои цветущие деревья, не перестают этому удивляться. В этом году максимальное цветение, по прогнозам местных экспертов, будет проходить в период с 20 февраля по 10 марта, пишет espanarusa.com.

Каждое фруктовое дерево играет свою  важную роль в этом красочном шоу: миндальные деревья, абрикосовые деревья, сливы. Но главным героем считается персиковое дерево. Муниципалитет Сиеса может похвастаться международной известностью, которую ему приносят персики.

Цветок персикового дерева можно достаточно легко узнать: он имеет розовый цвет с сиреневым оттенком. Иногда оттенок может быть красноватым. В масштабе тысячи гектаров плантаций процесс цветения превращается в грандиозное зрелище.

Центр Centro de Interpretación del Melocotón de Cieza,  посвященный персику и открытый в 2017 году, расположился в месте под названием  El Elipe de Cieza. Его главной миссией является ознакомление жителей Испании и путешественников с местным сортом персиков и этим невероятным процессом цветения. Каждый год центр принимает тысячи посетителей в рамках маршрутов, организованных компанией Agromarketing Experiencias Turísticas, как во время цветения, так и во время сбора фруктов. В этом году здесь готовят презентовать новые аудиовизуальные учебные материалы для объяснения сельскохозяйственных процессов при выращивании персика, а также выставку фотографий природных мест муниципалитета в разное время года. Кроме того, в центре откроется магазин ремесленных продуктов и сувениров, чтобы все посетители, которые приезжают увидеть цветение, могли потом вспоминать его, пробуя джемы и сиропы из местных персиков, а также любуясь яркими сувенирами.

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