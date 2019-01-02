Испания: вооруженный француз пытался пройти в Саграда-Фамилия

Как сообщает La Vanguardia, француз зашел в Саграда-Фамилия в 17:15 30 декабря. Служба безопасности базилики с помощью сканера установила, что в его чемодане были магазины для оружия и несколько ножей. Позже в машине задержанного был обнаружен 9-миллиметровый пистолет со стертым серийном номером. Лицензии на оружие у мужчины при себе не было, и полиция подозревает, что оно было приобретено незаконным образом, пишет noticia.ru.

Мужчина пришел в храм в компании подруги, и был настроен на сотрудничество. Он сам указал на место в автомобиле, где лежал пистолет, Задержанный заявил, что был на тренировке и забыл достать вещи из сумки. Он также добавил, что, будучи военнослужащим, имеет привычку носить при себе оружие в качестве меры предосторожности, в связи с повышенным уровнем террористической опасности в Европе.

Во французских вооруженных силах подтвердили личность задержанного и подлинность его документов. Тем не менее, каталонская полиция решила оставить его на некоторое время в участке. Расследованием занялся Генеральный комиссариат.

Работники Саграда-Фамилия действовали по протоколу и инцидент прошел для посетителей незамеченным. В течение семи минут к базилике приехала мобильная бригада, патрулировавшая окрестности в рамках плана по предотвращению терактов.