Испания: вооруженный француз пытался пройти в Саграда-Фамилия

Среда, 02 Январь 2019 Испания Испания

Испания: вооруженный француз пытался пройти в Саграда-Фамилия

Каталонская полиция задержала гражданина Франции, который пытался пройти в храм Святого семейства в Барселоне с оружием.

Как сообщает La Vanguardia, француз зашел в Саграда-Фамилия в 17:15 30 декабря. Служба безопасности базилики с помощью сканера установила, что в его чемодане были магазины для оружия и несколько ножей. Позже в машине задержанного был обнаружен 9-миллиметровый пистолет со стертым серийном номером. Лицензии на оружие у мужчины при себе не было, и полиция подозревает, что оно было приобретено незаконным образом, пишет noticia.ru.

Мужчина пришел в храм в компании подруги, и был настроен на сотрудничество. Он сам указал на место в автомобиле, где лежал пистолет, Задержанный заявил, что был на тренировке и забыл достать вещи из сумки. Он также добавил, что, будучи военнослужащим, имеет привычку носить при себе оружие в качестве меры предосторожности, в связи с повышенным уровнем террористической опасности в Европе.

Во французских вооруженных силах подтвердили личность задержанного и подлинность его документов. Тем не менее, каталонская полиция решила оставить его на некоторое время в участке. Расследованием занялся Генеральный комиссариат.

Работники Саграда-Фамилия действовали по протоколу и инцидент прошел для посетителей незамеченным. В течение семи минут к базилике приехала мобильная бригада, патрулировавшая окрестности в рамках плана по предотвращению терактов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья