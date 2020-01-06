Испания: воры забрались в дом футболиста Суареса в Барселоне

Понедельник, 06 Январь 2020 Испания Испания

Испания: воры забрались в дом футболиста Суареса в Барселоне

Очередной случай проникновения в дом известного футболиста произошёл в Испании.

В последнее время подобные происшествия участились. Как правило, злоумышленники пользуются тем, что футболисты участвуют в матче, и в это время забираются в их дома, пишет noticia.ru.

В этот раз воры залезли в дом Дениса Суареса - полузащитника «Сельты», до этого игравшего за «Барселону». Они вскрыли сейф, но ничего ценного там не нашли и покинули дом с пустыми руками.

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