Испания вошла в топ-10 стран в рейтинге гендерного равенства

Испания заняла в нём восьмое место.

Индекс учитывает положение женщин в основных областях: образовании, здравоохранении и ожидаемой продолжительности жизни, экономике и карьере, а также в политике. Несмотря на то, что в Испании много влиятельных женщин-руководителей, она входит в число стран, где председателями правительства были только мужчины, подчёркивают эксперты. Однако именно в политике Испании удалось свести к минимуму гендерный разрыв. На втором месте - экономка. Чуть хуже ситуация со здравоохранением, ещё хуже - с образованием, пишет noticia.ru.

"Поддержка равенства полов критически важна для построения сильного, сплоченного и устойчивого общества по всему миру", - убеждён основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.