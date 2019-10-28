Испания: врач назвала главные ошибки в питании детей

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: врач назвала главные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие.

По ее словам, неправильно вводить в качестве прикорма (пищевые продукты, дополняющие грудное молоко или молочную смесь у здорового ребенка после шести месяцев жизни) продукты промышленного производства, в том числе каши из коробок и пюре из баночек детского питания, поскольку они содержат много сахара и имеют однородную текстуру.

Детям постарше вместо колбасных изделий, наггетсов и рыбных палочек нужно давать мясо и свежую рыбу, добавила врач, пишет РИА Новости.

Кроме того, зачастую родители, чтобы заставить детей есть полезные овощи, прячут их, например в лазанью или блюда из картофеля. Однако для формирования культуры правильного питания сами взрослые должны показывать пример.

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