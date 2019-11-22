Испания: врач «Реала» оштрафован за оскорбление «Барселоны»

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: врач «Реала» оштрафован за оскорбление «Барселоны»

Баскетбольная Евролига оштрафовала врача мадридского «Реала» Мигеля Анхеля Лопеса за оскорбительные высказывания в адрес «Барселоны».

Во время матча восьмого тура турнира между этими командами, Лопес назвал соперников «стаей крыс». Дисциплинарный комитет посчитал такое выражение «неуважением к другому клубу Евролиги» и оштрафовал врача «сливочных» на 15 тысяч евро, пишет metaratings.ru.

Напомним, матч «Реал» – «Барселона» завершился со счетом 86:76 в пользу мадридского клуба. Однако хозяева паркета были еще оштрафованы на четыре тысячи евро за поведенеи своих фанатов на трибунах.

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