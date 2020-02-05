Испания: вспышка гриппа в Мадриде

Среда, 05 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: вспышка гриппа в Мадриде

В автономном сообществе Мадрид уже четвертую неделю сохраняется повышенная эпидемиологическая обстановка в связи со вспышкой вируса гриппа.

По последним данным, озвученным Главным управлением здравоохранения, на каждых 100 тыс. жителей приходится 309,7 заразившихся. Это самый высокий показатель за последние четыре года, пишет noticia.ru.

Число обращающихся за помощью в медицинские учреждения столичного региона растёт. Больницы в срочном порядке увеличивают численность персонала и количество койко-мест. По состоянию на 5 февраля заключено 1127 новых контрактов и оборудовано 674 дополнительных мест для пациентов. На борьбу с вирусом уже потрачено 7 млн евро.

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