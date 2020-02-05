Испания: вспышка гриппа в Мадриде

По последним данным, озвученным Главным управлением здравоохранения, на каждых 100 тыс. жителей приходится 309,7 заразившихся. Это самый высокий показатель за последние четыре года, пишет noticia.ru.

Число обращающихся за помощью в медицинские учреждения столичного региона растёт. Больницы в срочном порядке увеличивают численность персонала и количество койко-мест. По состоянию на 5 февраля заключено 1127 новых контрактов и оборудовано 674 дополнительных мест для пациентов. На борьбу с вирусом уже потрачено 7 млн евро.