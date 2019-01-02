Испания – вторая по безопасности страна Европейского союза

Как воспринимают жители Испании этот факт? Некоторым из опрошенных в это не очень-то верится, они говорят, что продолжают чувствовать страх на улицах, другие же просто удивляются. А третьи мудро отмечают, что это заслуга особой социальности испанцев и их привычки громко выражать свои эмоции, что, в свою очередь, является возможностью сбросить напряжение и умерить пыл. Считается, что климат и активная общественная жизнь делают жителей Испании более мирными, пишет espanarusa.com.

Любопытным фактом являются следующие гендерные различия в ситуациях насилия в стране: мужчины умирают и убивают чаще, а жертвами женщин-убийц чаще становятся именно мужчины. Уровень смертности от насилия по гендерному признаку является единственной величиной, которая почти не уменьшается. Испанки заявляют, что женщины, к сожалению, не могут чувствовать себя в полной безопасности и в любой другой стране мира.

Отмечается, что в 2017 году только 2% смертей произошли от рук других людей, включая террористические нападения в Барселоне. Испанское общество мобилизуется с каждой насильственной смертью, а силы безопасности и армия становятся наиболее ценными институтами. Жители Испании уверены, что толерантность и эмпатия способны снизить уровень насилия в стране и создать базу для мирной жизни следующих поколений.