Испания – вторая страна НАТО, которая меньше всего тратит на оборону

В прошлом году расходы на армию Испании составили всего 0,93% от ВВП – столько же, сколько и у Бельгии, а меньше всего на эти цели направил Люксембург (0,53%), что помимо всего прочего можно объяснить размерами этого карликового государства и численностью его вооруженных сил.

Данная информация была представлена в ежегодном официальном докладе Североатлантического альянса, озвученном генеральным секретарем этой организации Йенсом Столтенбергом. Правительства как Мариано Рахоя, так и Педро Санчеса планировали поднять эту планку до 1,53%, хотя руководство НАТО и президент США Дональд Трамп настаивают на доле в размере 2% от ВВП каждой страны. В действительности только семь государств-членов альянса выделяют на военные цели более установленной нормы: США (3,39%), Греция (2,22%), Великобритания (2,15%), Эстония (2,07% ), Польша (2,05% ), Латвия (2,03% ) и Литва (2%). Среднее же значение по НАТО по итогам минувшего года составляет 2,36%, пишет espanarusa.com.

В то же время испанские власти увеличили инвестиции в оборудование и вооружение, превзойдя более чем на 3% минимальный порог, установленный в размере 20%. По данному показателю Испания занимает уже 12-е место из 29. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию кораблей F-110 и танков Dragon.