Испания: вторая жизнь красной ковровой дорожки

Когда ученики школы Misioneras Cruzadas одного из неблагополучных районов Малаги увидели при входе в свое учебное заведение красную ковровую дорожку, они долгое время не решались ступить на нее. «Они не хотели ее портить, потому что знают, что через нее всегда проходят важные люди, и они себя такими не чувствуют, это их смущает», - рассказывает учитель Хосе Мигель Сантос. Но он так активно призывал учеников пройти через нее к своим классам, что вскоре дети гордо прошагали по ней, посылая воздушные поцелуи, как если бы их снимали толпы фотографов.

Появление этой красной ковровой дорожки не потребовало финансовых вложений. Ее нашел тот самый учитель Хосе Мигель Сантос в контейнере возле здания Дворца спорта, где и состоялась церемония вручения премии Гойя. Так то, что Киноакадемия определила как мусор, стало важным подарком для учеников школы, расположенной в одном из самых неблагополучных районов Малаги.

«Мы убедили учеников, что они тоже не менее важны, чем те люди, которые появляются на экранах телевизоров», - делится директор школы. Благодаря этой истории, общественность имеет возможность обратить внимание на финансирование образовательных учреждений в неблагополучных районах. Данная школа считается учреждением с наибольшим количеством несовершеннолетних, подверженных риску социальной изоляции. Мелкие ремонтные работы, оформление классов и другие повседневные вопросы здесь решаются благодаря совместным усилиям преподавателей, родителей и волонтеров, предлагающих свою помощь. «Это социально неблагополучная, забытая зона. Но поддержка некоторых организаций позволяет нам проводить разнообразные мероприятия во второй половине дня, такие как спортивные, театральные и ремесленные кружки. Таким образом, дети могут оставаться здесь большую часть дня», - рассказывает Сантос.

Учитель превратился в самую обсуждаемую в СМИ персону после того, как опубликовал свой пост в социальных сетях. «Спасибо, потому что все, что вы выбросили, мы будем использовать для того, чтобы дети из забытого района чувствовали себя настоящими актерами реальной жизни», - говорится в тексте, опубликованном в Facebook.

В Киноакадемии отметили, что директор школы «без разрешения» забрал вещи из мусорного контейнера. «Теперь вы не можете даже приблизиться к мусорному контейнеру, не попросив разрешения заранее», - иронично заявил Хосе Мигель Сантос, подчеркивая, что произошло это случайно. Он увидел выброшенные предметы, прогуливаясь с сыном и племянницей. «Мы, учителя, всегда обращаем внимание на предметы в хорошем состоянии, которым можно найти новое применение в нашей школе, где нет большого количества ресурсов. Я отправил фотографию в группу Whatsapp, чтобы проконсультироваться с коллегами, можем ли мы это как-то использовать», - рассказывает учитель. Учитывая довольно скудные ресурсы этой школы, было решено использовать все найденные предметы: саму ковровую дорожку и картонные инсталляции для фотозоны. Так они планируют сделать школу более яркой, пишет espanarusa.com.