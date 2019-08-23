Испания: Vueling отменяет 112 рейсов из-за забастовки в Барселоне

Пятница, 23 Август 2019 Испания Испания

Испания: Vueling отменяет 112 рейсов из-за забастовки в Барселоне

Лоукостер Vueling отменил 112 рейсов в предстоящие выходные в связи с забастовкой, которую проведут сотрудники наземных служб авиакомпании Iberia.

46 рейсов - в субботу. И 66 - в воскресенье. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на свои источники.

Отмены коснутся приблизительно 18 тыс. пассажиров. Им предложено поменять билеты на другие рейсы или вернуть деньги, пишет noticia.ru.

В Барселоне бастуют 2500 сотрудников Iberia, которые добиваются улучшения условий труда.

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