Испания: Вуэльта помогла обнаружить плантацию марихуаны

Среда, 04 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: Вуэльта помогла обнаружить плантацию марихуаны

Веломногодневка Вуэльта, проходящая в эти дни в Испании, помогла полиции обнаружить большую плантацию марихуаны.

Благодаря съемке гонки с вертолета стражи порядка обнаружили на крыше одного из домов в городе Игуалада настоящую плантацию дурман-травы, сообщает Marca.

Смотря трансляцию, сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить дом, куда потом приехали с обыском. Увиденное их впечатлило. На крыше находчивые хозяева выращивали марихуану. Всего было обнаружено 40 растений, пишет rg.ru.

Теперь незадачливым агрономам грозит тюремное заключение и крупный штраф. А полицейские станут еще более пристально следить за ходом этой престижной гонки.

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