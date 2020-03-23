Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе

Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес, передает El Pais.

Несмотря на это, Испания входит в число стран, которые сильнее всего пострадали от вируса, заявил он. «К сожалению, количество диагнозов и погибших будет увеличиваться в ближайшие дни. Наступают очень тяжелые дни, мы должны подготовиться с психологической и эмоциональной точки зрения», — сказал Санчес.

14 марта Совет министров Испании издал постановление, согласно которому жителям запрещено выходить из дома без необходимости. Ограничения не коснулись тех, кто идет на работу, за продуктами и лекарствами, в банки или страховые компании, либо ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами. В стране также на время закрыли учебные заведения, отели, бары и рестораны.

«Испания приняла самые жесткие меры в мире, поверьте мне», — заявил Санчес в ответ на вопрос о том, не станет ли следующим шагом полное прекращение производственной деятельности, кроме самой необходимой (ранее эту меру приняли в Италии). По его словам, Испания последовала совету международных экспертов и применила стратегию ВОЗ, чтобы «выиграть время» и замедлить распространение вируса.

Первый случай заражения COVID-19 в стране был обнаружен в конце января. В настоящий момент число заболевших в Испании превысило 24,9 тыс. (данные SCMP), она находится на втором после Италии месте среди стран Европы по этому показателю. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1326 человек, пишет euromag.ru.

В связи с распространением инфекции США с 13 марта временно ограничили въезд из Европы. В тот же день Россия ограничила авиасообщение с европейскими странами. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии на месяц внешних границ Шенгенской зоны и Евросоюза на въезд.