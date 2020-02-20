Испания вводит "налог на Google"

Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро.

Речь идет о так называемом налоге на Google. Также кабмин одобрил проект закона о налоге на финансовые операции. Теперь обе инициативы будут переданы на рассмотрение парламента страны. "Совет министров одобрил законопроект… о так называемом налоге Тобина и законопроект о налоге на определенные цифровые услуги ["налог на Google"]", - сказала она. Её слова приводит ТАСС.

"У нас не может быть современного государства всеобщего благосостояния с устаревшей налоговой системой, - отметила она. - Это правительство осуществит преобразование цифрового налога без повышения налогов для среднего класса или для малого и среднего бизнеса". Ожидается, что "налог на Google" затронет прибыль интернет-гигантов и составит 3%.

Правительство Испании рассчитывает получить до €1,8 млрд в год благодаря этим двум налогам.