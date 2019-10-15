Испания выдала новый ордер на арест Пучдемона

Об этом говорится в распространенном в понедельник решении суда, на которое ссылается ТАСС. "Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления [по статьям] "подстрекательство к мятежу" и "растрата", - говорится в документе. Данное решение суда последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы, пишет noticia.ru.

Сам Пучдемон уже заявлял, что готов к такому шагу испанских судебных властей.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.