Испания выдала новый ордер на арест Пучдемона

Вторник, 15 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания выдала новый ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом говорится в распространенном в понедельник решении суда, на которое ссылается ТАСС. "Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления [по статьям] "подстрекательство к мятежу" и "растрата", - говорится в документе. Данное решение суда последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы, пишет noticia.ru.

Сам Пучдемон уже заявлял, что готов к такому шагу испанских судебных властей.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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