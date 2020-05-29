Испания выдала рекордное число «золотых виз» иностранцам

Это рекордный показатель, отмечает газета El Pais. Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда было выдано 658 «золотых виз».

«Золотая виза» была введена в Испании в сентябре 2013 года с целью привлечь в страну иностранный капитал в обмен на предоставление вида на жительство, пишет noticia.ru.

Самым простым способом получения такой «визы» являются инвестиции в жилую недвижимость в размере не менее 500 тысяч евро. Тенденция к росту иностранных инвестиций, связанных с «золотой визой», в Испании, в особенности в Малаге, Мадриде и Барселоне, наметилась в 2016 году. По данным агентства элитной недвижимости Coldwell Banker таких покупателей в большинстве своём интересуют объекты недвижимости площадью 120-150 квадратных метров в новостройках в центре, а сумма сделки, в среднем, составляет 600-800 тысяч евро.