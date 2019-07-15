Испания выдаст Марокко 25 млн евро на усиление границы

Эти деньги будут направлены на усиление пограничного контроля между двумя странами и сдерживание потока нелегальных мигрантов, стремящихся поспать в Европу через испанские анклавы Суета и Мелилья.

Грант выделяется в рамках соответствующей программы Еврокомиссии и пойдет на техническое оснащение границы, в основном на приобретение дополнительных транспортных средств, пишет noticia.ru.

В рамках данной программы Марокко уже выделили 40 млн евро.