Испания выдаст Марокко 25 млн евро на усиление границы

Понедельник, 15 Июль 2019 Испания Испания

Испания выдаст Марокко 25 млн евро на усиление границы

Марокко получит от Испании грант на 26 млн евро.

Эти деньги будут направлены на усиление пограничного контроля между двумя странами и сдерживание потока нелегальных мигрантов, стремящихся поспать в Европу через испанские анклавы Суета и Мелилья.

Грант выделяется в рамках соответствующей программы Еврокомиссии и пойдет на техническое оснащение границы, в основном на приобретение дополнительных транспортных средств, пишет noticia.ru.

В рамках данной программы Марокко уже выделили 40 млн евро.

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