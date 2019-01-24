Испания выделит 235 млрд евро на борьбу с изменениями климата

Глава испанского правительства извинился за то, что страна на протяжении долгого времени бездействовала в этой области, сославшись на экономический кризис, который продолжался в Испании около шести лет.

Санчес сообщил, что законопроект будет направлен на рассмотрение в парламенте к концу января. План мер в области энергетики и климатических изменений на 2021-2030 годы в скором будущем будет также будет представлен на уровне Европейского союза, пишет noticia.ru.

Председатель правительства заверил, что Испания «готова сделать вклад в создание процветающей, справедливой и экологичной глобальной экономики». По его словам, цель правительства заключается в формировании экологически ответственной системы, в которой будет обеспечена социальная справедливость. Санчес добавил, что должны быть трудоустроены работники шахт, которые потеряют работу, когда страна полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, что планируется осуществить к 2050 году.