Испания выделит средства на помощь транспортным компаниям

По словам министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, транспорт и мобильность должны сыграть основную роль в восстановлении после пандемии. Он выделил три основных направления.

"Первое – это гарантировать здоровье работников и путешественников. Второе – обеспечить ликвидность компаниям, а третье – уменьшить административное бремя. Размер суммы мер для частных компаний составляет 663 миллиона евро. Необходимо добавить к этому 1 миллиард, чтобы укрепить кредитоспособность (железнодорожной компании) Renfe. И 110 миллионов, выделенные Государственной компании инфраструктуры наземного транспорта", - приводит РИА Новости слова министра, сказанные на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Таким образом, общая сумма составляет 1,773 миллиарда евро. Данные средства идут в дополнение к 800 миллионам, уже выделенным в автономных сообществах.