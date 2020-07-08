Испания выделит средства на помощь транспортным компаниям
Правительство Испании выделит почти 1,8 миллиарда евро на помощь транспортным компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса нового типа.
По словам министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, транспорт и мобильность должны сыграть основную роль в восстановлении после пандемии. Он выделил три основных направления.
"Первое – это гарантировать здоровье работников и путешественников. Второе – обеспечить ликвидность компаниям, а третье – уменьшить административное бремя. Размер суммы мер для частных компаний составляет 663 миллиона евро. Необходимо добавить к этому 1 миллиард, чтобы укрепить кредитоспособность (железнодорожной компании) Renfe. И 110 миллионов, выделенные Государственной компании инфраструктуры наземного транспорта", - приводит РИА Новости слова министра, сказанные на пресс-конференции после заседания Совета министров.
Таким образом, общая сумма составляет 1,773 миллиарда евро. Данные средства идут в дополнение к 800 миллионам, уже выделенным в автономных сообществах.