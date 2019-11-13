Испания: выращивание высокогорного риса в регионе Арагон

Среди них горная высота, на которой простираются рисовые поля, и кристально чистая вода, образующаяся за счет таяния снега Пиренеев. Рис растет там, где почти ни один другой злак не способен расти, поскольку он может выдерживать довольно высокое содержание соли в земле. Эта функция делает рисовую культуру идеальной для выращивания на заброшенных землях, где нет возможности выращивать другие культуры. Высокое содержание глины в почве высокогорных земель Арагона также имеет решающее значение, поскольку ее низкая проницаемость позволяет экономить воду, за счет скапливания на поверхности и покрытия всех ростков. Выращивание риса дает большие преимущества для местной экосистемы, которая обогащается за счет поступления воды и улучшения качества почвы, пишет espanarusa.com.

Примерно 90% от общего объема мирового риса производится в Азии. В Европе Испания занимает второе место по объему производства, уступая только Италии. Что касается региона Арагон, то он на сегодняшний день занимает лишь пятое место по объемам производства. Зато здесь делают ставку не на количество, а на особые вкусовые качества. Компании Arrocera del Pirineo и Val del Falcó являются ведущими поставщиками арагонского риса. Компания Arrocera del Pirineo, основанная в 1996 году, под брендом Brazal предлагает также особенную линейку риса для гурманов, упакованную в тканевые мешки.

Популярными культивируемыми в Арагоне сортами являются «maratelli» (круглые перламутровые зерна идеально подходят для приготовления паэльи), «guadiamar» (почти прозрачные зерна среднего размера для приготовления суши и гарниров), «bomba» (маленькие перламутровые зерна, которые чаще используются для супов), «balilla x sollana» (круглые зерна, идеальные для приготовления ризотто).

В муниципалитете Альколеа-де-Синка выращивается рис сорта «carnaroli», выпускаемый под торговой маркой Niral. Он знаменит своей высокой способностью абсорбировать большое количество воды, поэтому часто используется для приготовления супов. Выращивание риса в этом муниципалитете началось в 40-х годах прошлого века, поэтому здесь можно встретить семьи, несколько поколений которых посвятило себя этой злаковой культуре. Знаменитой маркой провинции Теруэль считается Prados del Colono, которая специализируется на сорте «bomba».

Почти все арагонские шеф-повара делают местный рис главным элементом своих блюд, выбирая лучшие сорта у проверенных поставщиков. Например, в ресторане Vidocq (Формигаль, Уэска) подают нежный рис с лесными грибами, чесноком и молодыми бобами. В ресторане Bunkerbar, расположенном в аутентичном бункере Сарагосы, из риса марки Niral готовят рис в бульоне с королевскими креветками. Другой ресторан столицы Арагона El Foro предпочитает использовать марку Val del Falcó для создания нескольких блюд из риса, который успел стать их специализацией. Здесь нужно пробовать рис с морским планктоном, креветками и моллюсками, а также ризотто с икрой трески. Марку Brazal уважают шеф-повара ресторана Quema (Сарагоса), которые готовят свой знаменитый сливочный рис с жареными свиными ушками и лисичками.