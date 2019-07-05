Испания выразила соболезнование в связи с наводнениями в Иркутске

Пятница, 05 Июль 2019 Испания Испания

Испания выразила соболезнование в связи с наводнениями в Иркутске

В МИД Испании выразили соболезнования в связи с трагедией в Иркутской области, где из-за наводнений погибли десятки человек.

"Испания передает властям и российскому народу свое глубокое сожаление по поводу серьезных последствий наводнений в Иркутске. Мы сожалеем о погибших, пропавших без вести и госпитализированных в результате этой катастрофы, которая затронула более 32 тыс. человек", - говорился в сообщении испанского МИД, пишет noticia.ru.

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