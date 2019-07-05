Испания выразила соболезнование в связи с наводнениями в Иркутске

"Испания передает властям и российскому народу свое глубокое сожаление по поводу серьезных последствий наводнений в Иркутске. Мы сожалеем о погибших, пропавших без вести и госпитализированных в результате этой катастрофы, которая затронула более 32 тыс. человек", - говорился в сообщении испанского МИД, пишет noticia.ru.