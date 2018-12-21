Испания: выросла туристическая популярность Долины павших

В июле этого года премьер-министр Испании Педро Санчес поднял вопрос об эксгумации останков Франсиско Франко, захороненного позади алтаря в базилике в Долине павших. И с тех пор значительно выросло число туристов, желающих посетить могилу диктатора.

За 2018 год, без учета данных за декабрь, место захоронения Франко посетили 340 590 человек, что на 57 313 больше, чем в прошлом году и на 70 000 больше, чем в 2016-м. Это означает, что могилу посещают 1028 человек в день, а в выходные и праздничные дни число проданных билетов вырастает до 4000, пишет espanarusa.com.

При цене билета в 9 евро ежедневный доход Долины павших составляет 9260 евро, а за 11 месяцев общая сумма достигла 3 млн евро. Монументальный комплекс, построенный в память о жертвах Гражданской войны, занял третье место по популярности среди туристов: на первом стоит Королевский дворец, который ежегодно посещают более миллиона человек, и монастырь Сан-Лоренсо-дель-Эскориаль.

Полемика, развернувшаяся вокруг вопроса об эксгумации, подняла волну протестов, но при этом большинство испанских семей приезжают в Долину павших не для того, чтобы почтить память Франко, а просто из любопытства, полагая, что это их последний шанс увидеть могилу диктатора.

Из-за увеличения потока туристов в выходные дни участились пробки на дороге, которая ведет к Долине павших из Гуадаррамы, что раздражает местных жителей, которые с трудом могут выехать из своего дома.

Стоит добавить, что интерес к Долине павших также увеличил и число посетителей в расположенный поблизости монастырь Сан-Лоренсо: в день Иммакулада его посетило больше человек, чем в Страстную неделю – период, когда сюда приезжает максимальное количество верующих.