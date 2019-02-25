Испания: выставка Harry Potter: The Exhibition

Поклонники Гарри Поттера из Валенсии с нетерпением ждут открытия выставки Harry Potter: The Exhibition, посетить которую можно будет с 13 апреля в Museu de les Cienciès.

Эта экспозиция, которая демонстрирует многие предметы и декорации, использовавшиеся во время съемок фильмов о юном волшебнике, в 2017 году прошла в Мадриде, где за четыре месяца ее посетили более 460 000 человек. Валенсия станет вторым в Испании городом, где в рамках европейского тура выставки можно будет увидеть оригинальные костюмы героев, фантастических существ, полностью восстановленные интерьеры, созданные руками талантливых художников. Экспозиция организована совместными усилиями компаний Warner Bros. Consumer Products и GES Events и занимает общую площадь более 1500 кв. м.

Впервые выставка с успехом прошла в Чикаго в 2009 году, и с тех пор ее экспонаты демонстрировались в самых престижных культурных учреждениях и музеях мира, включая такие города, как Бостон, Торонто, Сиэттл, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур, Токио, Париж, Шанхай, Брюссель, Мадрид, Милан и Берлин. В общем счете по всему миру выставку посетили более 5 миллионов человек, пишет espanarusa.com.

Погружение в мир Гарри Поттера начинается с первых шагов по музею. Посетители узнают общий зал и комнаты Гриффиндора, классные комнаты, в которых юные волшебники осваивали искусство магии, и Запретный лес. Предлагает выставка и интерактивные развлечения: здесь можно взять в руки мяч Квоффл , чтобы поиграть в квиддич, или достать из цветочного горшка волшебный корень мандрагоры, или зайти в дом Хагрида и посидеть в его огромном кресле.

Прогуливаться по выставке посетители смогут в компании аудиогида, в записи которого включены комментарии продюсеров и дизайнеров киноэпопеи: они поделятся секретами того, как была создана та или иная сцена. Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте www.harrypotterexhibition.es.