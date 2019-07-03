Испания: выставка моды в Музее Тиссена-Борнемиса

Легко представить себе, как маленький Кристобаль вошел в дом маркизов Casa Torres в Хетарии и отпустил руку своей матери, чтобы остановиться на некоторое время перед картиной лорда. Маркиз де Каса Торрес был членом первого патроната Национального музея Прадо, а его семья владела одной из самых крупных коллекций испанского искусства. Многие из тех полотен, которые зажгли воображение будущего модельера Кристобаля Баленсиага и послужили вдохновением для создания собственных шедевров, теперь представлены в Национальном музее Тиссена-Борнемиса рядом с нарядами, которые кажутся сошедшими с этих полотен.

Чтобы воплотить в жизнь идею по созданию такой необычной выставки, пришлось перевезти в музей 90 платьев и костюмов модельера, которые хранились в нескольких культурных фондах: Музее самого Кристобаля Баленсиага в Хетарии, Музее костюма в Мадриде и Музее дизайна в Барселоне. Кроме того некоторые их них были доставлены из частных коллекций, таких как коллекции Хэмиш Боулз, модного редактора американского журнала Vogue, и французского коллекционера Доминика Сироп. Также наследницы клиентов модельера впервые открыли семейные сундуки, чтобы показать миру доставшиеся по наследству модные творения, пишет espanarusa.com.

Такие культурные учреждения, как Национальный музей Прадо, Музей Ласаро Гальдиано и Музеи изобразительных искусств Бильбао и Хихона предоставили картины, ставшие в свое время вдохновением модельера для создания многих работ. Среди них есть картины Веласкеса, Гойа, Зурбарана, Эль Греко, Мурильо и многих других знаменитых художников. Комнаты музея Тиссена-Борнемиса были окрашены в черный цвет, который так любил Баленсиага. Любопытным фактом является то, что при этом использовались семь различных оттенков черного цвета, отличить которые могут только опытные специалисты. В зале, посвященном Гойа, например, черный цвет имеет красноватый оттенок.

Ответственный за организацию выставки Элой Мартинес де ла Пера, который несколько лет работал над подбором цветов и парных произведений искусства, признается, что старался разгадать тайны таланта Кристобаля Баленсиага. «Это очень сложно, потому что модельер дал только два интервью в своей жизни. Мне очень помогли разговоры с Сонсолесом Диесом де Ривера, хранителем наследия модельера, и с Хьюбертом де Гивенчи, который был его помощником. Ему стало понятно, что происхождение платьев с павлиньим хвостом нужно искать в платьях андалузских девственниц. Женщины, одетые в наряды от Баленсиага, чащего всего воспринимались в обществе как богини, далекие от греха плоти.

По словам Мартинес де ла Пера, прибыв в Париж в 1936 году, модельер еще с большим усердием отражает испанские традиции в своих нарядах. Во французской столице собрана огромная коллекция, где можно увидеть костюмы пехотинцев, как будто сошедшие с картин Веласкеса, кружева и галстуки с картин Гойа и кобальтовый синий цвет, использовавшийся Эль Греко. Портреты придворных дам вдохновляли его на протяжении всей его карьеры. На выставке можно познакомиться со знаменитым портретом астурийской герцогини, одетой в белый наряд с красными бантами, и рядом с ней костюм 1960 года, который имеет ту же цветовую и стилистическую комбинацию.