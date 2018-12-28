Испания: выставка Van Gogh Alive в Мадриде

Мультисенсорная выставка Van Gogh Alive – это не привычный поход в музей, в котором на стенах развешаны несколько десятков картин, которые в благоговейной тишине разглядывают посетители. Это высокотехнологичная экспозиция, которая предлагает новый подход к знакомству с творчеством художника, пишет espanarusa.com.

Она позволяет полностью погрузиться во внутренний мир гениального художника Винсента Ван Гога, который признан одной из самых влиятельных фигур в современном искусстве. Огромные экраны, которые окружают зрителя, позволяют увидеть не только картины мастера целиком, но и разглядеть мельчайшие детали, мазки его кисти, оценить переходы одного цвета в другой, так что каждый легко может представить себя в мастерской в тот момент, когда художник писал картину, и почувствовать себя свидетелем созидания чуда.

Экспозиция демонстрирует более 3000 изображений, которые сменяют друг друга на нескольких экранах, расположенных не только стенах, но и на потолке и даже на полу, при этом экскурсию сопровождает классическая музыка, которая настраивает посетителей на возвышенный лад.

Помимо законченных картин Ван Гога, выставка знакомит публику с эскизами и архивными документами художника и позволяет отправиться в путешествие по местам, в которых художник создал большинство своих шедевров – в Арле, Сан-Реми и деревушке Овер-сюр-Уаз.

Посетить экспозицию можно в Мадриде в здании Círculo de Bellas Artes (СВА) до 26 февраля, длительность экскурсии – 30 минут. Стоимость билетов для взрослых – 16 евро, для детей от 4 до 15 лет – 12 евро.