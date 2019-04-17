Испания: выставка зеркал в Музее CosmoCaixa

Мы часто смотрим на себя со всех сторон в нескольких зеркалах примерочных в магазинах, чтобы лучше увидеть, как сидит на нас одежда, а в музее CosmoCaixa множество зеркал помогут под другим углом взглянуть на окружающую реальность. Посетители, как Алиса в сказке Льюиса Кэррола, проходят через десятки зеркальных коридоров, искажающих изображение и демонстрирующих невероятные варианты существующей реальности. Магия продолжается, когда различные объекты наполняются множеством цветов и превращаются в волшебный калейдоскоп, пишет espanarusa.com.

Выставка напоминает о том, что этот простой предмет, отражающий свет, кроме совершения оптических трюков, помогал человечеству на протяжении веков познавать мир. Зеркало является основой навигационных измерительных приборов, использовавшихся при пересечении океанов, и перископов подводных лодок, которые широко применялись во время Второй мировой войны. Зеркальный элемент, который попал в подзорную трубу, позволил Галилею зарегистрировать спутники Юпитера, а гигантские соединенные зеркала до сих пор помогают уловить следы звезд, которые погасли несколько тысячелетий назад.

Интерактивные элементы музея CosmoCaixa показывают, как действуют разнообразные устройства, эффект которых удивляет взрослых и детей. На выставке также можно прицелиться фонариком мобильного телефона в Луну и узнать, как с Земли измеряется расстояние до спутника с помощью отражения луча света, проецируемого на различные зеркальные поверхности. Здесь можно стать участником научных экспериментов и увидеть с помощью метода Шлирена, основанного на оптическом эффекте, изменения плотности воздуха или прозрачных жидкостей.

Выставка была подготовлена совместно с Музеем математики Каталонии (MMACA) и Институтом фотоники (ICFO), чьи специалисты подготовили подробную увлекательную информацию о преломлении света и других секретах зеркал.