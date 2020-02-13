Испания: выставку мобильных технологий в Барселоне отменили

Четверг, 13 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: выставку мобильных технологий в Барселоне отменили

Знаменитая выставка мобильных технологий, которая ежегодно проходит в Барселоне, в этот раз отменена из-за коронавируса.

На протяжении последний двух недель крупнейшие мировые компании одна за другой отказывались от участия в выставке и конгрессе, чтобы не подвергать риску заражения своих сотрудников, пишет noticia.ru.

Mobile World Congress — важнейшее для Барселоны событие. Его экономический эффект оценивается приблизительно в 500 млн евро. В прошлом году самый дешёвый билет на выставку стоил 799 евро. А самый дорогой — 4999 евро. Каждый год MWС позволяет создать в городе более 14 тысяч временных рабочих мест. В этом году конгресс должен был пройти с 24 по 27 февраля. Ожидалось прибытие 110 тыс. человек из 200 стран.

В четверг в Барселоне состоится пресс-конференция, на которой организаторы мероприятия в присутствии мэра Ады Колау расскажут подробнее о причинах, заставивших их отменить выставку.

Между тем в испанском правительстве заявили, что понимают тех, кто решил отменить мероприятие, но уверены, что никакой эпидемиологической угрозы в стране нет.

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