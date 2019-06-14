Испания: ярмарка недвижимости Мадрида SIMA

В мероприятии приняли участие более 300 компаний, было представлено около 30 000 единиц жилья.

За время работы Международного салона недвижимости SIMA с 30 мая по 2 июня выставку посетили 19 800 человек, на 13% больше, чем в прошлом году. Треть представленных домов и квартир были построены в 2018 году. Участвовали 309 экспонентов, представлявших широкий спектр жилья, пишет espanarusa.com.

Ярмарка отразила реальное состояния рынка, переживающего свой новый цикл. Основные показатели за прошлый год:

рост количества подписанных ипотек на 11%;

увеличение сделок покупки жилья на 9%;

количество выданных разрешений для нового строительства выросло на 25%;

повышение цен на квартиры в крупных городах.

Сообщество Мадрид оставалось, как и в прошлом году, «локомотивом» мероприятия, предоставив 57% предложений, 40% от стоимости всех объектов. Далее идут провинции Аликанте и Малага с 13% предложений, за ними следуют Гвадалахара – 4%, Альмерия и Балеарские острова по 3%, а также Валенсия и Кадис с 2%.

Туристическое жилье составляло 37% от всех предложений, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. Стоимость объектов в провинции Малага и Аликанте составила 35% от общей. В Андалусии находится половина из предлагаемого туристического жилья.

Eloy Bohúa, генеральный директор компании организатора ярмарки Planner Exhibitions, рассказал, что «95% тех, кто посещает такие мероприятия – это люди, находящиеся в процессе поиска жилья. Две трети из них на выставке подбирают то, что соответствует их запросам, и одна треть, в конечном итоге, готова совершить покупку».

Чтобы помочь покупателям проще и быстрее сделать свой выбор и осуществить покупку, ярмарка распределила свою работу по трем направлениям: SIMA Academy, SIMALAB и SIMA te asesora.

Академия SIMA проводит тренинги и конференции по основным темам, связанным с покупкой недвижимости. Рассматриваются вопросы ипотеки, финансирования, актуальных тенденций в дизайне интерьера и отделке.

В SIMALAB исследуется инновационное строительство, которое не только улучшает качество новых домов, но и качество жизни его владельцев или арендаторов.

В тематическом пространстве SIMA te asesora уже третий год подряд дают ответы на вопросы, которые ставит покупка дома или его аренды. Регистраторы, нотариусы, архитекторы и управляющие недвижимостью вели индивидуальные консультации по интересующим покупателей темам.

Одним из главных героев выставки стала недвижимость на побережье: один из трех предлагаемых обьектов расположен вблизи от моря. Наибольшее количество приморского жилья дали Коста-Бланка и Коста-дель-Соль, которые вместе «монополизируют» более чем 80 % туристический недвижимости. Ближайшее Online PropertyShows по обьектам на Коста-дель-Соль состоится 20-22 сентября 2019.

Следующий салон SIMA Otoño 2019 пройдёт 25-27 октября в Мадриде.