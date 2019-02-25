Испания: ювелир учит молодоженов делать обручальные кольца

Антонио Койантес, ювелирный мастер из Кадиса предлагает влюбленным самим придумать дизайн и изготовить обручальные кольца в соответствии с собственными пожеланиями и бюджетом. Когда мастер из Кадиса придумал и осуществил эту идею в 2012 году, у него за плечами уже был полувековой опыт ювелирной работы. Спрос на ювелирном рынке упал, и мастер решил не дожидаться улучшений, которые предвиделись не скоро. «Там ничего не изменилось, поэтому я подумал, что единственный, кто должен измениться – это я», – рассказывает Антонио. Он поменял месторасположение магазина, создал свой сайт, группы в социальных сетях и начал предлагать клиентам новые услуги, адаптированные к их индивидуальным потребностям и вкусам. В скором времени к нему стали приходить многие жители Кадиса и соседних городов. Сейчас же к нему едут клиенты со всего мира, пишет espanarusa.com.

В ювелирной мастерской, которая находится по соседству с его магазином, будущие молодожены обычно проводят около четырех часов, создавая свои шедевры. В отличие от образа роскоши, который возникает при разговоре о ювелирных изделиях, мастерская представляет собой небольшое пространство, заполненное инструментами, машинами, кистями, жидкостями, кусками металла и камней, которые делают ее похожей на лабораторию. В этой маленькой комнате на первом этаже Антонио превращается в учителя, который направляет и контролирует каждое движение своих клиентов на пути к созданию личного украшения.

Для начала клиенты выбирают сырье, которым обычно становится золото. Серебро тоже пользуется большой популярностью. Затем благородный металл плавится над горелкой, прежде чем попасть в машину, которая придает ему необходимую ширину. Затем придается выбранная толщина и с помощью молотка создается округлая форма. После этого следуют процессы замыкания кольца, запечатывания места соединения двух концов и полировка. Наконец, влюбленные могут переходить к самой творческой части мероприятия, когда на специальном аппарате наносится желаемая гравировка, узоры и рисунки.

По словам мастера, описание этого процесса может показаться более сложным, чем есть на самом деле, поэтому многие клиенты часто пугаются, что у них ничего не получится. Многие из них, приходя в мастерскую, считают, что всю работу за них будет делать специальное оборудование, но очень удивляются и вдохновляются, узнав, что это будет полностью их творческий проект. Сервис «сделай сам», адаптированный к ювелирным изделиям становится популярным среди клиентов со всего мира. Многие выбирают его в качестве свадебного подарка для молодоженов, даря им поездку в Кадис и возможность изготовить кольца.

Антонио рассказывает, что среди его испанских клиентов преобладают жители Кадиса и Мадрида, из европейских стран чаще приезжают жители Бельгии, Германии и Франции. Несмотря на удаленность, частыми гостями также являются жители США. С ними у мастера связано много любопытных историй, которые он с удовольствием вспоминает. Например, благодаря современным технологиям, молодая испанка, жених которой в этот момент находился в США, изготовила обручальные кольца в мастерской под чутким его руководством посредством видеозвонка. Поэтому на первый вопрос клиентов «Нужна ли предварительная подготовка?» мастер с уверенностью заявляет, что главное в этом деле – желание, и все обязательно получится.