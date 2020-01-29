Испания: за что будут брать доплату у пассажиров поездов AVLO?

Так, 8 евро придется доплатить, если клиент хочет выбрать какое-то определённое место. И от 10 до 30 евро — за второй чемодан. При этом если заявлять о дополнительном багаже в момент покупки билета, он обойдётся в 10 евро. Если сделать это позже, то уже в 15 евро. А если при посадке, то в 30, пишет noticia.ru.

Зато сами билеты обойдутся значительно дешевле. Минимальная цена — всего 10 евро. Напомним, что пака Renfe запускает новые составы только по маршруту Мадрид-Сарагоса-Барселона и обратно. Эти поезда начнут ходить в апреле. В другие города AVLO будут запускать по мере производства обновлённых поездов. Их главным отличием от традиционных AVE будет большее количество посадочных мест.