Испания за экологически чистый транспорт

На этой неделе правительство автономного сообщества Мадрид утвердит программу помощи гражданам в приобретении экологически чистых транспортных средств. Эта инициатива входит в «План устойчивой городской мобильности» (план MUS), который предусматривает экономические субсидии от 500 до 5000 евро. Целями программы являются «устойчивое развитие транспортного сектора, сокращение выбросов углекислого газа, смягчение последствий изменения климата и улучшение качества воздуха». Размеры субсидий будут определяться в зависимости от типа приобретенного транспортного средства и его стоимости.

Полный список условий, необходимых для запроса помощи, будет обнародован в следующую пятницу. Уже известно, что на возмещение могут рассчитывать покупатели новых автомобилей, не стоявших ранее на учете. Льготы будут распространяться только на жителей Мадрида, приобретающих автомобили категории М1, легкие квадроциклы и мотоциклы. На реализацию плана автономия выделит в общей сложности два миллиона евро, пишет espanarusa.com.

Под автомобилями категории M1 понимаются легковые четырехколесные транспортные средства, имеющие не более 8 посадочных мест. Данные авто должны быть оборудованы двигателями внутреннего сгорания (в том числе газобензиновыми моторами), работающими на альтернативных видах топлива или сжатом природном газе. Сюда также включены полноценные электромобили и гибриды.