Испания: забастовка работников Amazon

Впервые за все время существования испанского филиала компании Amazon работники его отделения, расположенного в Сан-Фернандо-де-Энарес под Мадридом, объявили о 48-часовой забастовке, которая пройдет 21 и 22 марта.

Как утверждают организаторы, она может стать крупнейшей в истории Европы, и уже 19 марта, в День отца, планируется провести ряд акций протеста.

К такому решению персонал компании был вынужден прийти по итогам переговоров с руководством, которые продолжались 17 месяцев и не принесли никакого результата. Несмотря на то, что представители администрации предлагали некоторое повышение оплаты труда, большинство сотрудников посчитали такое предложение неприемлемым, а 75% проголосовали за объявление забастовки, которая несколько месяцев назад имела место в отделениях компании в Германии, Франции и Италии, пишет espanarusa.com.

Почти 2000 служащих отделения в Сан-Фернандо-де-Энарес, из которых 1100 имеют постоянные контракты, неудовлетворены, прежде всего, ухудшением условий труда и считают их «изнуряющими». По признанию одной из работниц, в иные дни ей приходится проходить по складу порядка 20 километров. Что касается зарплат и премий, то, несмотря на успешное развитие данного бизнеса и увеличение нагрузки, рядовые работники стали получать меньше: 75% вместо 100% от оклада при выходе на больничный, на 20% меньше за работу в ночное время, не говоря уже о снижении премий больше чем в два раза за выход в праздничные дни.