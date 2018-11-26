Испания: забастовка уборщиков в Витории

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Испания Испания

Испания: забастовка уборщиков в Витории

Уборщики мусора в Витории объявляют бессрочную забастовку.

Работники компании UTE, которая занимается уборкой мусора на улицах Витории, приняли решение о проведении бессрочной забастовки в знак протеста против нарушений работодателем договоренностей, достигнутых несколько недель назад.

Работа будет приостановлена с 22:00 2 декабря.

В забастовочном комитете пояснили, что решение о проведении забастовки поддержало 79% работников, после того как в UTE отказались ввести план частичного выхода на пенсию и контракты для временного замещения сотрудников, а также выплатить работникам задолженности, существующие с 2014 года. Эти же претензии выдвигались и в сентябре, когда была намечена предыдущая забастовка, пишет noticia.ru.

Тогда ее отменили, поскольку работники и компания пришли к компромиссу. В комитете добавляют, что с 2017 года забастовка намечается уже в третий раз.

Представители работников дали компании срок до 30 ноября, чтобы принять обещанные меры и избежать забастовки. Кроме того, комитет обратился в муниципальное правительство с просьбой провести встречу для обсуждения сложившейся ситуации.

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