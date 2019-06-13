Испания: забег против гендерного насилия в Мадриде

По данным организаторов, около 3000 бегунов пробежали вокруг парка Ретиро в Мадриде в это воскресенье в шестом «Забеге против гендерного насилия», благотворительной акции, которая охватила пять километров городской трассы.

Карлос Мартинес (15 минут и 24 секунды) и Нурия Очандо (18 минут и 10 секунд) стали победителями этого благотворительного забега, в котором приняли участие такие политики, как председатель правительства Педро Санчес; первый вице-президент Конгресса Глория Элисо; и лидер Гражданской общины Мадрида Игнасио Агуадо.

Забег начался на пересечении улицы Альфонсо XII и склона Мойано, и участники обогнули весь парк Ретиро, пишет espanarusa.com.

В своих заявлениях для средств массовой информации исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес заявил о приверженности институтов власти и всего общества равенству и борьбе с гендерным насилием, которое он определил как “самое ужасное и жестокое проявление неравенства”.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Конгресса депутатов Глория Элисо призвала после церемонии награждения «противостоять» тем, кто высмеивает или ставит под сомнение политическое и социальное значение гендерного насилия.

Ни Элисо, ни Агуадо, который пожаловался на травму колена, не бежали с участниками, однако Педро Санчес пробежал всю дистанцию, он стартовал под номером 802 и финишировал со временем 27 минут и 45 секунд.