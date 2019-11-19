Испания забила Мальте 7 безответных мячей

Вторник, 19 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания забила Мальте 7 безответных мячей

на стадионе «Рамон де Карранса» в городе Кадис был разыгран матч 9-го тура группы F отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Испании и Мальты.

Противостояние завершилось крупной победой «красной фурии».

Голы вингера загребского «Динамо» Дани Ольмо и форварда «Вильярреала» Херарда Морено стали для игроков дебютными в составе взрослой национальной сборной.

Набрав 23 очка, сборная Испании завершила групповой этап на первой строчке независимо от результатов 10-го тура. Мальта с 3-мя баллами осталась на 5-м месте в группе F, пишет regnum.ru.

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