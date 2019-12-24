Испания: задержан мужчина, не вернувший в библиотеку 222 книги

Этот человек не вернул в городскую библиотеку 222 книги, а чтобы создать иллюзию того, что книги были возвращены, он регистрировал в библиотечном автомате фотокопии товарного когда, напечатанного на обложке.

Задержанный, согласно сообщению представителей валенсийской полиции, был выпущен на свободу после того, как подписал документ, обязующий его явиться к судье, как только он будет вызван в суд для слушания дела, пишет espanarusa.com.

Полицейские, проводившие расследование о пропаже книг, подтвердили, что один и тот же человек ответственен за пропажу всех изданий, которых не досчитались в муниципальной библиотеке, а общая их стоимость составляет 10 000 евро. И хотя книги числились возвращенными, полиции удалось установить, каким образом преступнику удавалось обмануть автоматизированную систему регистрации и похищать книги.