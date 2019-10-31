Испания: задержан один из самых разыскиваемых преступников

Четверг, 31 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: задержан один из самых разыскиваемых преступников

Один из самых разыскиваемых преступников задержан в Марбелье.

Правоохранительные органы Испании задержали преступника, который фигурировал в списке самых разыскиваемых преступников Европейского полицейского агентства (Европол).

Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе национальной полиции королевства.

Арест был проведен в Марбелье (автономное сообщество Андалусия), сообщает ТАСС. Испанская полиция называет задержанного "самым разыскиваемым в Люксембурге [преступником], находящимся в бегах, а также одним из самых разыскиваемых Европолом", пишет noticia.ru.

Задержанный принял участие в 2013 году в попытке вооруженного ограбления с использованием взрывчатки штаб-квартиры предприятия, которая занималась перевозом денег. В Люксембурге ему грозит до 22 лет лишения свободы.

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