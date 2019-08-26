Испания: задержан подросток, светивший лазером в самолеты

Понедельник, 26 Август 2019 Испания Испания

Испания: задержан подросток, светивший лазером в самолеты

Национальная полиция задержала 16-летнего подростка, которые светил лазерным фонариком в самолеты, заходящие на посадку в аэропорту Валенсии.

Всего подросток успел помешать пилотам трех самолетов, пишет noticia.ru.

Экипажи сообщили о хулигане, после чего полицейские довольно быстро вычислили его. Подросток светил с крыши одного из зданий, недалеко от аэропорта. Его задержали. В кармане у него нашли фонарик с зеленым светом. Он признался, что светил в самолеты, после чего полицейские передали его родителям.

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