Испания: задержан подросток, светивший лазером в самолеты
Национальная полиция задержала 16-летнего подростка, которые светил лазерным фонариком в самолеты, заходящие на посадку в аэропорту Валенсии.
Всего подросток успел помешать пилотам трех самолетов, пишет noticia.ru.
Экипажи сообщили о хулигане, после чего полицейские довольно быстро вычислили его. Подросток светил с крыши одного из зданий, недалеко от аэропорта. Его задержали. В кармане у него нашли фонарик с зеленым светом. Он признался, что светил в самолеты, после чего полицейские передали его родителям.