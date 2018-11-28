Испания: задержан водитель самодельного транспортного средства

Среда, 28 Ноябрь 2018 Испания Испания

Испания: задержан водитель самодельного транспортного средства

Увидеть значит поверить. Изобретательность испанцев, похоже, не знает границ.

В фокус испанского автомобильного портала Autopista попал твит, опубликованный в сети официальным аккаунтом Главного управления дорожного движения. На обозрение интернет-публике представители DGT выложили любопытный факт: сотрудники задержали гражданина, передвигающегося по дорогам Луго на самодельном скутере, пишет espanarusa.com.

Агенты дорожного подразделения Гражданской гвардии остановили человека на скутере, оказавшемся при близком рассмотрении самокатом с двигателем и более широкими колесами. Это «уникальное» транспортное средство обладало интересным набором функций в виде бензобака от мопеда, руля и сиденья от велосипеда.

Должно быть, сцена ареста позабавила как самих агентов DGT, так и других участников дорожного движения, которые стали невольными свидетелями событий, происходящих на этом участке дороги LU-530 в провинции Луго.

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