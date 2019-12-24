Испания «закрывает» 2019 год с историческим рекордом инвестиций

Политическая нестабильность не снизила интерес и цены на аренду нежилой недвижимости в Барселоне: год заканчивается с рекордной суммой в 1,7 млрд евро инвестиций в офисные центры.

Успех Барселоны не случаен. В столице Каталонии, а также в целом в Испании, цены на нежилую недвижимость и ее аренду очень конкурентоспособные по сравнению с остальной Европой. Принимая во внимание, что в городе создаются привлекательные условия для стартапов, здесь стремятся обосноваться ИТ-компании и операторы, занимающиеся сдачей в аренду нежилой недвижимости. От иностранных компаний поступает 60% арендной платы, а 30% от этих компаний составляют технологические предприятия, пишет espanarusa.com.

По словам Anna Gener, генерального директора компании Savills Aguirre Newman Barcelona, занимающейся недвижимостью в Барселоне, инвестиции в офисные центры в столице Каталонии в этом году достигли исторического рекорда – 1,7 млрд евро, по сравнению со средней цифрой в 800 млн евро за последние пять лет. Это лучший показатель за 20 лет. За последние пять лет цифра выросла вдвое.

Данные за 2019 год превысят максимальный докризисный уровень 2007 года, когда инвестиции в офисы в каталонской столице составили 1,3 млрд евро. Сокращается разрыв с Мадридом, который остаётся одним из мировых лидеров по инвестициям в офисы, ведь количество офисов в столице Испании в два раза больше, чем в Барселоне. В 2019 году инвестиции в мадридскую нежилую недвижимость составят 2,5 млрд евро.

Новый лидер

Anna Gener объяснила, что инвестиционный бум обусловлен высокой ликвидностью на рынках капитала в условиях низких процентных ставок и снижения доходности от государственных долговых облигаций. Таким образом, фонды и family offices, которые занимаются управлением инвестиций для состоятельных семей, являются наиболее активными участниками как при продаже, так и при покупке активов.

Исторически 70% инвестиций в Испании раньше «приходили» в Мадрид. «В этом году 65% были сделаны в Барселоне», — объясняют эксперты и подчёркивают, что каталонская столица стала одним из любимых городов для инвестиций.

Новые инвестиции в Барселону

Carlos Bajo, глава отделения корпорации Capital Markets в Барселоне, работающей с капиталовложениями, считает, что политическая нестабильность не отразилась на интересе инвесторов и не снизила цены на офисном рынке Барселоны. Из-за привлекательности аренды растёт количество инвесторов, желающих приобрести или арендовать офисную недвижимость в столице «мятежного» региона. По профилям: в 2019 году 65% продавцов офисов в Барселоне являются национальными, а 75% покупателей – международными.

В 2019 году состоялся дебют в столице Каталонии таких фондов, как Grupo Emperador (купил небоскрёб на улице Diagonal, где размещается Telefónica, за 147 млн евро), Aberdeen (приобрёл высотку Auditori за 98 миллионов евро), KanAm Grund (выкупил восемь зданий, которые занимает правительство Каталонии, за 100 млн евро) и Amundi (выкупил здание на улице Sancho de Ávila за 56 млн евро).

Прогнозы на 2020

Ключом к росту инвестиций стало активное прибытие в Барселону крупных операторов «коворкинга» (коллективных офисов) со всего мира. В конце года в городе были арендованы квадратные метры для Barcelona Loom, который раньше был только в Мадриде, для итальянского Talent Garden и для французского Wojo. Firstworkplaces арендовал 5500 м2 для BNP Paribas Real Estate, а CustomSuits и El Corte Inglés арендовали площади для управления своей коворкинг-сетью.

К 2020 году Savills Aguirre Newman ожидает еще не менее семи новых офисных проектов в Барселоне на 600 млн евро и прогнозирует, что также будет продолжаться ротация известных инвестиционных фондов и Socimis. Спрос на нежилую недвижимость в каталонской столице остаётся по-прежнему выше, чем предложение.